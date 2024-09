Segrate: Il vice brigadiere Remigio Marangoni ha festeggiato 100 anni con l’Arma dei Carabinieri

Letture: 2.128

Una mattinata ricca di emozione quella vissuta oggi a Segrate, dove il Vice Brigadiere in congedo Remigio Marangoni ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. A rendere omaggio al centenario eroe è stato il Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano, accompagnato dal Tenente Colonnello Agostino Scala, Comandante del Gruppo Carabinieri di Milano, dal Maggiore Paolo Zupi, Comandante della Compagnia di San Donato Milanese, e da una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Segrate e Desenzano del Garda.

Un tributo all’eroismo

L’incontro ha rappresentato un tributo alla vita straordinaria di Marangoni, che ha dedicato la sua esistenza all’Arma e alla patria. Il 2 giugno 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, Marangoni venne catturato dai tedeschi insieme ad altri carabinieri e deportato in Germania. Dopo un lungo e drammatico viaggio attraverso l’Europa dell’Est, trascorse quasi un anno in prigionia, sopravvivendo ai terribili eventi che lo portarono vicino ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau.

Grazie alla sua audacia, riuscì a fuggire in Slovacchia nell’aprile del 1945, trovando la libertà in Spittal, vicino al confine italiano di Tarvisio, e fu successivamente rimpatriato in Italia. Al suo ritorno, riprese immediatamente il servizio nell’Arma dei Carabinieri, contribuendo a ristabilire l’ordine pubblico nel difficile periodo post-bellico.

Un esempio educativo per le nuove generazioni

Il vice brigadiere Marangoni non ha solo dedicato la sua vita al servizio del Paese, ma ha anche condiviso la sua esperienza storica con le nuove generazioni. In diverse occasioni ha raccontato il suo passato ai giovani studenti, portandoli anche nei luoghi simbolo della sua prigionia per far conoscere loro gli orrori della guerra e l’importanza della memoria storica. Per il suo impegno, ha ricevuto numerose onorificenze.

Un momento solenne

La visita delle alte cariche dell’Arma dei Carabinieri a Marangoni è stata un momento solenne, non solo per celebrare il suo straordinario traguardo anagrafico, ma anche per onorare il suo eccezionale contributo sociale. Il Generale Solazzo gli ha porto gli auguri di tutta l’Arma, esprimendo gratitudine per il servizio e il coraggio dimostrato da Marangoni durante uno dei periodi più bui della storia moderna.

