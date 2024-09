Incidente stradale a Ossona

Letture: 3.456

Ieri mattina intorno alle 6.30, un incidente stradale si è verificato a Ossona, all’incrocio fra la via Boccaccio e la via Olona. Un’auto che evidentemente percorreva una delle due vie ad alta velocità quando è arrivata all’incrocio , tra via Boccaccio e via Olona, che è notevolmente più stretta, ha repentinamente svoltato , ribaltandosi.

Chiamato il Nue 112, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, una radiomobile dei carabinieri e un’ambulanza con i soccorritori Volontari di Arluno. Per fortuna, nonostante la velocità con cui è arrivato alla fine della via, il ragazzo di soli 21 anni che era alla guida dell’automobile non si è fatto nulla di grave. Soccorso e medicato sul posto dai sanitari, dopo essere uscito dall’automobile, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta.

E’ stato comunque un attimo di fortuna. L’incidente poteva realmente causare l’irreparabile. Sin dallo scorso anno in via Boccaccio è nato il comitato cittadino, “Prima che sia tardi” che chiede di realizzare degli accorgimenti per la viabilità e per rendere la strada meno pericolosa e meno attraente per chi ha il piede pesante con l’acceleratore. Sembrano essere infatti molti a credere che il largo viale sia l’entrata dell’autodromo Ferrari di Imola.

