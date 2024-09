Grave incidente ferroviario a Milano. Coinvolte quasi 150 persone. 6 in ospedale

Letture: 2.024

Incidente ferroviario, questa mattina poco prima delle 6:30, nei pressi dalla stazione ferroviaria di Greco, in altezza di via Pallanza lì incrocio Fulvio Testi, a Milano. Ha coinvolto e fatto deragliare 3 treni. Ci sono sei feriti. Il più grave è un macchinista di 24 anni che ha avuto un forte trauma al torace e alla schiena ed è stato quindi trasportato, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda.

Gli altri 5 feriti portati in ospedale sono passeggeri del treno proveniente da Domodossola, che si trovavano nelle prime carrozze del treno. I soccorritori gli arti supposto da una centrale operativa del 112 che ha allestito il protocollo per le maxi emergenze ha assistito e medicato 133 persone. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina che si sono occupati, oltre che dell’ evacuazione di emergenza dei passeggeri, della liberazione dei binari dai grovigli del materiale perso dai treni durante l’incidente ferroviario

La dinamica dell’incidente ferroviario

Secondo le prime informazioni avute, l’incidente è stato causato da un treno merci dal quale si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Un secondo treno merci, che lo seguiva ha impattato contro il container sganciato, deragliando sui binari vicini, proprio pochi attimi prima dell’arrivo del treno passeggeri che, pur frenando, non è riuscito ad evitare di finire sul groviglio di materiali che c’era sui binari e deragliando a sua volta con il carrello.

I soccorsi

I soccorsi sono stati tempestivi. La centrale operativa del Nue 112 ha attivato le procedure e i protocolli per le Maxi emergenze. Areu, l’agenzia emergenza e urgenza di regione Lombardia, ha allestito sul posto una infermeria da campo per il triage. sei squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate sul posto sin dai primi momenti. La priorità è stata non solo quella di mettere in sicurezza l’area, ma anche di agevolare la discesa dei passeggeri dai convogli coinvolti.

Il bilancio delle vittime

Il ferito piú grave ferito un macchinista di 24 anni, ha riportato traumi al torace e alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sei passeggeri del treno da Domodossola sono stati ricoverati in codice verde per policontusioni. Tra loro: un uomo di 35 anni e una donna di 37 anni, ricoverati all’ospedale Fatebenefratelli; un uomo di 51 anni e una donna di 64 anni, trasportati all’ospedale San Raffaele; un altro uomo di 24 anni, portato all’ospedale Policlinico. Gli altri, assistiti nel tendono per il triage allestito per la maxi emergenza, stanno bene e non hanno avuto bisogno di ospedalizzazione.

Interventi di soccorso. La Maxi emergenza

L’AREU ha immediatamente attivato un dispositivo di Maxi emergenza che ha coinvolto vari mezzi e operatori. Sul posto sono intervenuti un mezzo della Direzione Maxiemergenze AREU, uno del Coordinamento Maxiemergenze, un’automedica, un’auto infermieristica, due mezzi di supporto logistico e sette ambulanze. Gli operatori delle ambulanze provenivano da diverse associazioni, tra cui la Croce Rossa Monza Brianza, la Croce Viola di Milano, Emergenza Soccorso Milano, SOS Novate e Amp di Paderno.

I Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine (FFOO) hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e gestire il deflusso dei passeggeri, mentre i tecnici ferroviari si sono occupati della rimozione dei convogli e del materiale sui binari. L’incidente ha generato disagi nella circolazione ferroviaria su quasi tutte le linee. Alcuni treni sono stati deviati su altri percorsi, ma è tutta la giornata che i treni accumulano anche 60 minuti di ritardo, e vi sono state delle cancellazioni.

L’inchiesta

Si attende un’inchiesta ufficiale per accertare le cause esatte del deragliamenti e dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Le indagini preliminari si concentrano sulla dinamica che ha portato allo sganciamento del container dal treno merci e sulla sequenza di eventi che ha portato alla collisione con il treno passeggeri. Le autorità ferroviarie stanno anche valutando le condizioni di sicurezza dei binari e dei sistemi di aggancio dei container per prevenire futuri incidenti simili.