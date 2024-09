Incendio a Milano in un emporio cinese. 3 Giovani morti nella tragedia

Letture: 2.702

Un drammatico incendio è scoppiato ieri sera intorno alle 23:00 in un emporio di articoli cinesi situato in via Ermenegildo Cantoni 3, causando la morte di tre giovani, tutti di nazionalità cinese. Le vittime sono due fratelli di 19 e 17 anni e una ragazza di 24 anni. Dopo l’allerta al 112, la centrale operativa ha inviato sul posto i soccorsi e diverse ambulanze del 118, ma quando i vigili del fuoco hanno raggiunto i 3 ragazzi per loro non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano. Hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme. L’incendio ha completamente devastato l’emporio, e ha richiesto diverse ore di operazioni per mettere in sicurezza il magazzino e raffreddare gli ambienti.

Indagini in Corso

I Carabinieri e la squadra Scientifica in queste prime ore del mattino sono in via Cantoni, impegnate nelle indagini per accertare le dinamiche dell’incendio e le cause che hanno portato alla tragedia. Presente anche la polizia locale che si sta occupando della viabilità e della messa in sicurezza delle strade nei dintorni di via Cantoni. I sanitari del 118 sono stati presenti per assistere nelle operazioni di soccorso e delle altre persone evacuate dalle loro case durante l’incendio, insieme alla protezione civile.

I Vigili del Fuoco stanno ancora procedendo allo smassamento del materiale bruciato all’interno dell’emporio. Tutte e tre le vittime erano di nazionalità cinese. Si attendono ulteriori dettagli sulle cause della tragedia