Bigenitorialità e affido condiviso: un convegno a Milano per i 18 Anni della Legge 54/2006

Questo sabato si parla di Bigenitorialità . La Legge 54/2006 sull’affido condiviso compie 18 anni, ma la sua applicazione nei tribunali italiani è ancora lontana dal principio di equità tra i genitori. A distanza di quasi due decenni dalla sua approvazione, la bigenitorialità rimane un’opzione spesso ignorata, con effetti negativi sui figli coinvolti nelle separazioni.

Proprio per discutere di questo, sabato 14 settembre 2024, presso la Biblioteca Chiesa Rossa di Milano (Via San Domenico Savio, 3), ore 10.30, si terrà un incontro organizzato da varie associazioni impegnate nella tutela delle famiglie separate. Questa giornata di riflessione e celebrazione rappresenta un’opportunità unica per riportare l’attenzione su una legge fondamentale, ma ancora troppo poco applicata in Italia.

Un Appello per una legge inapplicata

L’evento, organizzato dall’Associazione Papà Separati APS in collaborazione con altre associazioni come Famiglie Separate Cristiane, Mamme Separate-Donne nella separazione e il Network Colibrì, sarà un momento di confronto importante per discutere dei limiti nell’applicazione della Legge 54/2006. Sebbene la legge sancisca il diritto di ogni figlio ad avere una relazione equilibrata con entrambi i genitori, i tribunali continuano a ignorare questo principio, spesso favorendo un genitore sull’altro.

Un evento ricco di confronti e celebrazioni

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle associazioni e di figure istituzionali e parlamentari eletti in Lombardia. Verranno condivise testimonianze di genitori separati e ci saranno interventi di professionisti che operano nel campo del diritto familiare e della tutela dell’infanzia. L’obiettivo sarà quello di proporre miglioramenti concreti alla legge sull’affido condiviso e far sì che il principio della bigenitorialità venga effettivamente rispettato.

Omaggio al presidente Ernesto Emanuele

Un momento speciale sarà dedicato a Ernesto Emanuele, presidente dell’Associazione Papà Separati e promotore della Legge 54/2006. A 90 anni, Ernesto Emanuele continua a lottare per i diritti dei separati con la stessa tenacia che lo ha contraddistinto negli scorsi anni. Già insignito dell’Ambrogino d’Oro nel 2020, Emanuele sarà protagonista di una celebrazione con brindisi a lui dedicata per i suoi instancabili sforzi in favore della bigenitorialità.

Un invito al cambiamento

L’evento del 14 settembre sarà un’importante occasione per riflettere su come garantire il pieno rispetto dei diritti dei figli e delle famiglie separate. La partecipazione delle associazioni e delle figure istituzionali mira a portare avanti il dialogo su un tema che riguarda migliaia di famiglie italiane e a individuare strategie per migliorare l’attuazione della legge e promuovere una vera bigenitorialità. Per maggiori informazioni si può contattare Nicola Saluzzi – Tel: 348 7638654 – Email: nicola.saluzzi@papaseparatimilano.it