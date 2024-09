Milano:  la discoteca The Beach chiusa per 30 Giorni a causa di aggressioni e violenze

Letture: 1.845

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha decretato la sospensione per 30 giorni della licenza della Discoteca The Beach, situata in via Corelli n°62. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., è stato notificato martedì dagli agenti del Commissariato Lambrate al titolare del locale, a seguito di una serie di episodi di violenza e criminalità avvenuti all’interno e all’esterno della discoteca.

Una scia di aggressioni e denunce

Il primo episodio risale a fine giugno, quando una donna è stata molestata da un avventore e successivamente trasportata in ospedale. A inizio luglio, due agenti di polizia, fuori servizio, sono stati aggrediti e derubati nel parcheggio del locale dopo aver negato una sigaretta a due individui. A metà luglio, un altro avventore ha denunciato il furto di una catenina d’oro all’interno del locale, dove è stato aggredito da due persone con numerosi precedenti penali. A fine mese, un altro grave episodio ha coinvolto due giovani che sono stati picchiati nel parcheggio del locale, con uno dei due finito in ospedale con 7 giorni di prognosi.

Aggressione con armi da taglio

L’ultimo episodio risale a inizio settembre, quando un cliente è stato brutalmente aggredito all’interno della discoteca con un’arma da taglio. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice giallo e ricoverato in condizioni critiche.

Non è la prima volta

Già durante la precedente gestione, la Discoteca The Beach era stata oggetto di un provvedimento di sospensione della licenza per problematiche analoghe, legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. Il Questore di Milano ha così deciso di sospendere per 30 giorni la licenza del locale, nell’ambito delle misure di prevenzione per contrastare i fenomeni di criminalità che continuavano a verificarsi all’interno e nelle vicinanze del locale.