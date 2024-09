Incidente stradale a Lainate.1 morto

Letture: 3

Un grave incidente stradale si è verificato a Lainate questa mattina, poco dopo le 7:00. Un motociclista ha perso la vita in via Nerviano, nei pressi dell’Azienda Agricola Baldassarre & G., in uno scontro fatale con un camion. Sul posto ci sono i soccorritori della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, un automedica proveniente da Milano e i Carabinieri di Rho, gli agenti della polizia locale di Lainate e i vigili del fuoco appartenenti al comando provinciale di via Messina.

Annunci

La Dinamica dell’Incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il motociclista si sia scontrato con il mezzo pesante in circostanze non ancora chiare. Allertati dalla centrale operativa del 112, sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco. presente anche la polizia locale di Lainate. Si sono assicurati di mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi. La strada, che fa parte della strada provinciale 109, è stata chiusa per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e d effettuare la ricostruzione dell’incidente.

Annunci

In Attesa dell’autorizzazione del magistrato

La strada è stata chiusa al traffico e, al momento, si è in attesa dell’arrivo del magistrato per l’autorizzazione al recupero del corpo del motociclista, rimasto sul posto dopo lo scontro. Intanto procedono anceh le operazioni di identificazione del motociclista. le cui generalità non potranno essere divulgate prima che i parenti più stretti non siano stati avvisati. Si sa comunque che si tratta di un uomo di circa 50 anni. Un altro drammatico incidente che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale

Annunci