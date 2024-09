Incidente a Mesero. Scontro fra auto e un monopattino. 3 feriti

Letture: 28

La Centrale operativa del 112 ha ricevuto questa mattina mattina, alle 08:12, una richiesta di soccorso per un incidente stradale che si era verificato poco prima in via Mattei a Mesero (MI). Inizialmente la centrale operativa ha inviato sul posto i soccorsi in codice giallo, dato che chi chiamava aveva riferito che era coinvolto un monopattino o una bici elettrica e che c’erano almeno tre persone ferite.

Annunci

Giunti sul posto i soccorritori della Croce Bianca di Magenta hanno infatti trovato un giovane di 17 anni, un uomo di 25 e una donna di 52, che avevano bisogno di aiuto. Per fortuna nessuno era ferito in modo grave e la missione è stata declassata codice verde. Sono quindi stato portati al Pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e la Polizia Locale per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’accaduto, ma sembra che nell’incidente siano coinvolte più auto.

Annunci

Attualmente polizia locale e carabinieri stanno accertando le responsabilità e le dinamiche dell’incidente, ma la sicurezza stradale e l’uso corretto dei mezzi di micromobilità, come i monopattini e le bici elettriche, rimangono un tema centrale della Sicurezza. Soprattutto i monopattini. Ogni volta che se ne sorpassa uno, tutti gli automobilisti pregano che non cada proprio in quel momento.

Annunci