Milano, spaccio di droga. Arrestato 29enne albanese

Venerdì pomeriggio, i poliziotti della squadra mobile di Milano, hanno arrestato un 29enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo in zona Scalo Farini. L’operazione è avvenuta durante un servizio di contrasto allo spaccio di droga nelle vie limitrofe, condotto dagli agenti della Squadra Mobile.

Lo Scambio sospetto e l’intervento della polizia

Intorno alle ore 17:15, gli agenti, in transito lungo via Valtellina, hanno notato il 29enne alla guida di un’auto. Si era fermato in via Curio Dentato. Poco dopo, una donna di 33 anni era salita a bordo della vettura e i due hanno effettuato uno scambio sospetto. Insospettiti, i poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato entrambi all’interno del veicolo.

Durante il controllo, la donna è stata trovata in possesso di una dose di cocaina del peso di 1,44 grammi. Successivamente, la perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta di altre dosi nascoste in vari nascondigli del veicolo, per un totale di 24,05 grammi di cocaina. Nel portaoggetti, gli agenti hanno trovato anche 120 euro in contanti, mentre nel portafoglio dell’uomo, che teneva nascosto tra le gambe, erano presenti altri 490 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 29enne è irregolare sul territorio nazionale e privo di un’attività lavorativa. E’ stato immediatamente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna coinvolta nello scambio sarà oggetto di ulteriori indagini per chiarire la sua posizione. Come minimo si troverà con la patente ritirata, con la segnalazione alla prefettura come consumatore, e con l’obbligo di presentarsi al sert e di farsi numerose giornate a far pipì, prima di poter riavere la patente.