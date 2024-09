Parabiago: denunciato e multato per favoreggiamento d’immigrati clandestini. 9000 Euro di sanzioni

Letture: 4.342

Un caso di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stato scoperto e denunciato dalla Polizia Locale di Parabiago. Gli agenti hanno individuato un cittadino che offriva ospitalità a un immigrato irregolare, evaso dagli arresti domiciliari, in un alloggio della cittadina. L’indagato è stato denunciato in stato di libertà e multato con sanzioni amministrative per un totale di 9.000 euro.

Le indagini e la scoperta

A fine luglio, gli operatori della Polizia Locale di Parabiago avevano fermato in flagranza di reato un cittadino immigrato irregolare, che si trovava illegalmente in un appartamento di Parabiago. La successiva ispezione ha rivelato la presenza di diversi altri stranieri regolari, ma senza una formale dichiarazione di ospitalità all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Le indagini hanno accertato che il conduttore dell’alloggio aveva favorito la permanenza dell’immigrato irregolare, configurando così il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Oltre alla denuncia, l’indagato ha ricevuto una multa salata per l’esercizio abusivo di attività di affittacamere.

Sfruttamento dell’immigrazione e lavoro sommerso

In un caso correlato, la Polizia Locale ha individuato un secondo episodio di sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Una donna italiana, residente nella provincia di Milano, è stata denunciata per aver offerto ospitalità e denaro a un’immigrata clandestina in cambio di lavoro sommerso. La donna italiana è stata denunciata per sfruttamento, mentre l’immigrata irregolare è stata segnalata per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione. Per la donna straniera è già stata avviata la procedura di espulsione dal territorio italiano.

