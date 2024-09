Magenta. Aggredita in stazione, finisce in ospedale

Letture: 3.447

A Magenta , nella prima mattinata di oggi, intorno alle 08:40, alla centrale operativa del 112 è stata segnalata l’aggressione ad una donna di 30 anni, in Piazza Giovanni XXIII, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti le radiomobili dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, insieme a un’ambulanza della sede locale della Croce Bianca. Dopo un primo soccorso, i soccorritori la hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli, in codice verde, perchè i medici procedessero a maggiori controlli e a stabilire la prognosi, necessaria per stabilire qualunque tipo di intervento punitivo in sede di denuncia.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto successo. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’accaduto.

