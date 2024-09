Incidente ad Arluno: si capotta sulla provinciale per Turbigo. 1 ferito

Letture: 3.725

Un incidente stradale è avvenuto oggi, poco prima delle 19, sulla strada provinciale per Turbigo, all’altezza del sottopasso del ponte fra Ossona e ad Arluno (MI), poco prima dell’imbocco dell’autostrada A4. Un uomo di 40 anni è rimasto ferito quando la sua auto è uscita di strada e si è capottata.

Intervento dei Soccorsi

I soccorsi sono stati allertati immediatamente e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’ambulanza dei Soccorritori Volontari di Arluno e la radio mobile dei Carabinieri di Legnano per gestire la situazione. Presente anche la polizia locale arlunese. Nonostante la gravità dell’incidente, che è davvero impressionante, il ferito è stato fortunatamente classificato come codice verde, il che indica che le sue condizioni non sono molto gravi. I soccorritori lo hanno portato al pronto soccorso dell’ ospedale di Magenta per ulteriori controlli. E’ arrivato poco fa, intorno alle 19:45.

La galleria del ponte sotto l’autostrada e la ferrovia

Sul posto, sulla strada provinciale per Turbigo, ci sono ancora gli agenti della polizia locale e i carabinieri, per i rilievi dell’incidente e per governare il traffico nell’attesa dell’arrivo del carro attrezzi specializzato, con un gancio specifico adatto a rimettere l’auto diritta e in condizioni di essere trasportata, e per poi liberare la strada dai detriti e dai vetri. Fortunatamente, non ci sono state altre persone coinvolte.

