Coltellate al quartiere Martesana

Ancora coltellate a Milano. Un uomo di 35 anni, di origine straniera, è stato ferito oggi poco prima delle 13 in via Stamira d’Ancona, al quartiere Martesana di Milano, in quello che sembra essere un attacco con un’arma bianca. Secondo le prime informazioni, la vittima è stata colpita da un’arma da taglio, probabilmente un coltello, alla schiena.

Soccorsi Immediati

All’arrivo dei soccorritori inviati dalla centrale operativa del 112, l’uomo era cosciente, ma in gravi condizioni. Perdeva sangue ed essendo ferito al torace, erano alte le possibilità che si instaurasse una condizione pericolosa, il pneumotorace. L’intervento rapido dei soccorritori di un’ambulanza del 118 e di un’automedica dell’AAT di Milano hanno permesso il suo trasferimento d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è giunto intorno alle 14:00 per essere sottoposto alle cure necessarie. Saranno i medici a valutarne le condizioni e i danni ricevuti.

Indagini in Corso

Alle indagini procede la questura milanese. I poliziotti stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’aggressione e identificare eventuali responsabili. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore né sulle circostanze esatte dell’evento, e la notizia rimane in aggiornamento fino a nuovi particolari.

