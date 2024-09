Allerta Meteo. Nel pomeriggio di domenica attesi forti temporali

Letture: 2.784

Siamo nuovamente in allerta meteo per la possibilità di forti temporali con abbondanti rovesci d’acqua a partire da questo pomeriggio. A Milano parlano della possibilità di 70 /100 mm di acqua nelle 24ore. Il che significa che, a seconda di come girano le nuvole, ci sarà chi si troverà ancora con le canine allagata. Meglio in questi casi, evitare di entrare e sostare nei sottopassi, di qualunque tipo.

Assicurare con attenzione vasi e altri oggetti che possono trovarsi sui balconi, e prevenire qualsiasi pericolo. A fine giornata i Vigili del fuoco, come sempre, se ci saranno situazioni particolari, faranno sapere quali sono stati i principali interventi avvenuti durante questo allerta meteo. Darne la notizia, serve anche per imparare cosa non fare durante questi temporali così copiosi d’acqua, cui ancora non siamo abituati nè preparati.

