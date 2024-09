Saltati i tombini. Alla fine il temporale ha colpito Ponte Lambro (video)

Letture: 4.556

Il temporale annunciato per questo pomeriggio ha colpito Milano nella zona del quartiere di Ponte Lambro e ha fatto saltare i tombini, nel vero senso della parola. La pressione dell’acqua piovana che correva nei canali sotterranei era talmente forte che ha sfondato i tombini stradali ed è rigurgitata per strada aggiungendosi a quella caduta dal cielo, formando mulinelli cascatelle e scrosci.

I video

E’ stato abbastanza impressionante e si spera che l’acqua possa defluire velocemente perchè, intorno alle 18, superava le caviglie dei tecnici della metropolitana milanese e dei volontari della protezione civile, arrivati sul posto con pompe e idrovore. Presente anche la polizia locale che si è occupata, per quanto si poteva, di chiudere le strade e impedire il passaggio. Ringraziamo Nicholas Vaccaro che ci ha inviato un’ottima documentazione video e fotografica di quanto è successo.

E’ stato infatti necessario sollevare le coperture dei tombini per permettere all’acqua di defluire meglio, e restando aperti i tombini era necessario tenere lontano le persone, che potevano caderci dentro. E’ abbastanza ovvio, però, che quei tombini non bastano più e che canali, torrenti e fiumi che scorrono sotto la città dovrebbero essere puliti e dragati più spesso di quello che si fa con la manutenzione ordinaria, programmata forse quando ancora non si parlava di cambiamento climatico.

Da notare che nonostante il disastro, in uno dei video si vede un impavido imprudente che ha deciso di muoversi usando il monopattino elettrico in mezzo a tutta quest’acqua.