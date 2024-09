Emergenza maltempo: allagamenti a Milano e provincia (in aggiornamento)

Letture: 2.001

Il maltempo che si è abbattuto su Milano nelle ultime ore ha mobilitato le squadre dei Vigili del Fuoco del capoluogo lombardo. Diversi interventi sono in corso per far fronte agli allagamenti e ai danni causati dalle piogge intense, che hanno colpito la città e le zone circostanti.

Sottopasso Allagato in Via Silla

Uno degli interventi più critici è in corso nel quartiere Figino, precisamente nel sottopasso di via Silla, dove quattro vetture sono rimaste bloccate in un sottopasso a causa dell’allagamento. Gli occupanti delle auto sono rimasti intrappolati all’interno dei veicoli e gli uomini del Comando di via Messina stanno lavorando per liberarli in sicurezza.

Gli interventi

Le chiamate per emergenze legate al maltempo stanno aumentando rapidamente. Fino alle 11, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa una ventina di interventi, con altrettanti in coda in attesa di essere gestiti. Oltre agli allagamenti, i pompieri stanno affrontando la messa in sicurezza di scantinati invasi dall’acqua e la rimozione di alberi pericolanti, che rappresentano un rischio per la sicurezza pubblica.

Sottopasso Dionigi Bussola

In viale Cassala, presso il sottopasso Dionigi Bussola, quattro vetture sono rimaste bloccate a causa dell’allagamento. Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbiategrasso sono sul posto per soccorrere gli automobilisti e liberare i veicoli intrappolati.

Sottopasso di via Rubicone

Una situazione simile si è verificata nel sottopasso di viale Rubicone, dove gli automobilisti, sorpresi dall’acqua che ha invaso gli abitacoli delle auto, sono stati costretti a salire sui tetti delle vetture in attesa di soccorso. Sul posto è intervenuto il nucleo SAF (Soccorso Acquatico dei Vigili del Fuoco) che sta operando per mettere in sicurezza le persone e risolvere la situazione.

Disagi all’Istituto Europeo di Design

Non solo i sottopassi sono stati colpiti dal maltempo. In via Pompeo Leoni, all’Istituto Europeo di Design, i locali tecnici e il seminterrato sono stati allagati. In questo caso, i Vigili del Fuoco stanno utilizzando idrovore per drenare l’acqua piovana e prevenire ulteriori danni.

All’ospedale Monzino

Anche l’ospedale Monzino di San Donato sta affrontando gravi disagi a causa degli allagamenti diffusi nelle strade adiacenti alla struttura sanitaria, complicando la viabilità e l’accesso per i pazienti e il personale.

Fermata della metropolitana di Famagosta

Attualmente alle 12.30, i vigili del fuoco si stanno concentrando nelle attività di soccorso nella stazione della metropolitana di Famagosta , che è interessata da diversi allagamenti.

Altri Interventi

La situazione resta critica, con numerosi interventi in corso per fronteggiare i danni causati dalle forti piogge. I Vigili del Fuoco, insieme ai nuclei di soccorso specializzati, stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità.

Il maltempo sta causando numerosi disagi in tutta Milano e l’hinterland, mettendo a dura prova il sistema di drenaggio cittadino. Le autorità invitano i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a prestare la massima attenzione in prossimità di sottopassi e aree a rischio allagamento. Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, continuate a seguirci.