Sparatoria Cernusco sul Naviglio. Un morto e un ferito

È appena avvenuta una sparatoria a Cernusco sul Naviglio. La chiamata è arrivata alla centrale operativa del 112 alle 10.51, riferendo che si erano sentiti dei colpi di arma da fuoco nei pressi di via Nino Besozzi.La situazione trovata sul osto è molto grave. Non si ancora cosa sia successo, ma il bilancio è di un morto e un ferito. La particolarità è anche nel fatto che il morto ha ricevuto delle coltellate e il ferito dei colpi di pistola.

Una volta sul posto i Carabinieri della compagnia di Pioltello e i soccorritori delle ambulanze della Croce Bianca di Melzo e della Croce verde di Pioltello, insieme ai all’equipaggio di un’auto medica proveniente da Milano, hanno trovato per strada, all’altezza del numero civico 2, un uomo ferito da diverse coltellate, di cui i sanitari hanno constatato il decesso ma che non è ancora stato identificato, e un secondo uomo, ferito ad una gamba da almeno un proiettile. In questo caso si sa solo che ha 49 anni.

Il ferito è stato medicato sul posto e poi trasportato velocemente, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Non è stata ancora comunicato cosa sia successo. Sul posto i carabinieri con il nucleo della scientifica sono ancora al lavoro, e stanno procedendo ai rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Per sapere l’intera storia dovremmo attendere l’esito delle indagini. La notizia è l’aggiornamento

