Rapina a mano armata a Ossona. Questa volta il rapinatore ferisce il benzinaio

Un’altra rapina a mano armata a Ossona. Questa mattina alle 8.30 un rapinatore è entrato nella postazione del benzinaio di viale Europa 54, ad Asmonte, la frazione di Ossona, e ha minacciato con un coltello il benzinaio, ha preso l’incasso e poi gli ha tagliato il marsupio, per portarselo via. Facendolo, nella colluttazione ha ferito Lucio, il benzinaio, tagliandolo ad un dito.

Poi il rapinatore è fuggito. Fuori stavano passando alcune persone che lo hanno visto correre a piedi sulla strada provinciale per poi infilarsi nella stradina laterale dove ci sono le vecchie auto abbandonate. Uno dei clienti del benzinaio lo ha descritto come un uomo di colore, ma sembra che da alcune telecamere di video sorveglianza che sono in zona si siano viste le immagini della fuga e che in relatà il rapinatore indossasse un passamontagna nero, abbastanza per farlo sembrare di colore, da lontano.

Il testimone

In quei momenti stava passando un uomo in bicicletta, che vedendo correre fuori il rapinatore ha capito cosa era successo ed è corso ad aiutare il benzinaio. Ha però scritto un messaggio sul suo profilo Facebook, ma non hanno chiamato il Nue 112, cosa assolutamente necessaria e da fare immediatamente. Ha però scritto un messaggio sul suo profilo Facebook. Il primo motivo è che anche un taglio al dito, con un coltello sporco, può diventare un grosso problema. La possibilità di prendere il tetano non è una cosa da sottovalutare. Da quanto detto il benzinaio era terrorizzato e non voleva chiamare i carabinieri, perchè sembrerebbe non sia la prima volta.

Un’altra rapina

Mentre raccoglievo le notizie su questa rapina, sono venuta a sapere che ve ne è stata un’altra, con lo stesso modus operandi ieri, o nei giorni scorsi, sempre ad Asmonte. Sarà la notizia di domani. Attualmente Ossona sta vivendo un periodo piuttosto difficile a causa di sei o sette tossicomani che stanno davvero creando un grave clima di insicurezza in paese.