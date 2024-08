Milano. Protesta contro gli sfratti del PAT. Oggi, 22 agosto, presidio al tribunale

Letture: 68

SUNIA, SICET, Unione Inquilini e il Coordinamento dei Comitati Inquilini del Pio Albergo Trivulzio (PAT) lanciano un appello urgente contro gli sfratti per finita locazione, organizzando un presidio davanti al Tribunale di Milano per giovedì 22 agosto dalle ore 8:30. La protesta nasce in risposta alla crescente preoccupazione per il futuro del patrimonio immobiliare del PAT e degli inquilini che vi risiedono.

La Situazione

Nonostante le rassicurazioni del Commissario Tronca, che durante una commissione congiunta di Regione Lombardia il 18 luglio aveva dichiarato che non erano in atto procedure di esecutività per gli sfratti, diversi inquilini sono stati convocati dal Tribunale Civile di Milano per convalidare lo sfratto proprio nel mese di agosto. Questo contraddice l’impegno assunto di considerare solo i casi di “evidente ed enorme morosità” per gli sfratti. In realtà, molti degli sfratti riguardano situazioni di finita locazione, lasciando le famiglie coinvolte in uno stato di grande incertezza. Questo è quanto denunciano i sindacati promotori della protesta.

Le Richieste dei Sindacati e degli Inquilini

SUNIA, SICET, Unione Inquilini e il Coordinamento dei Comitati Inquilini del PAT denunciano il progetto del Pio Albergo Trivulzio di non rinnovare i contratti di affitto, emettere ingiunzioni di sfratto e liberare gli alloggi con l’obiettivo di trasferirli a un fondo immobiliare gestito da INVIMIT SGR. Questo piano minaccia di privare circa 800 famiglie di alloggi destinati storicamente a garantire case a prezzi calmierati per i lavoratori.

I sindacati e i comitati inquilini chiedono:

Sospensione degli atti amministrativi : Chiedono un reale confronto tra istituzioni, sindacati e inquilini per trovare soluzioni alternative alla cessione al fondo immobiliare.

: Chiedono un reale confronto tra istituzioni, sindacati e inquilini per trovare soluzioni alternative alla cessione al fondo immobiliare. Trasparenza : Richiedono la pubblicazione del piano di risanamento dell’ente e degli atti amministrativi adottati dal PAT in collaborazione con INVIMIT.

: Richiedono la pubblicazione del piano di risanamento dell’ente e degli atti amministrativi adottati dal PAT in collaborazione con INVIMIT. Stop agli sfratti : Esigono la sospensione di tutti gli sfratti e delle disdette, e il rispetto degli accordi già presi con gli inquilini.

: Esigono la sospensione di tutti gli sfratti e delle disdette, e il rispetto degli accordi già presi con gli inquilini. Rinnovo dei contratti di locazione : Invocano l’avvio immediato di trattative per il rinnovo di tutti i contratti di locazione e la revisione dell’accordo sui canoni concordati.

: Invocano l’avvio immediato di trattative per il rinnovo di tutti i contratti di locazione e la revisione dell’accordo sui canoni concordati. Fine delle cessioni a società private: Chiedono l’interruzione delle cessioni di alloggi a società che gestiscono affitti temporanei e l’assegnazione delle unità sfitte secondo criteri sociali.

Il Presidio

Per dare voce a queste richieste, i sindacati e il Coordinamento dei Comitati Inquilini del PAT organizzano un presidio giovedì 22 agosto alle ore 8:30, di fronte al Tribunale di Milano, in Corso di Porta Vittoria 15. La partecipazione al presidio sarà un atto di solidarietà con le famiglie minacciate di sfratto e un appello alla giustizia sociale.