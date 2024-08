Ossona, incidente nei pressi della pista ciclabile di via Marconi. 1 ferito

Letture: 2.992

Questa mattina, 22 agosto, alle 7.50 circa, Ossona ha inaugurato il primo incidente stradale nei pressi della nuova pista ciclabile di via Marconi, quasi all’incrocio con viale Europa. Un ciclista di 76 anni, residente a Ossona, è stato investito da un altro veicolo. L’uomo è caduto dalla biciletta e si è fatto male. La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 7:53.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ossona per i rilievi dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, il 76enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fornaroli di Magenta, in codice giallo. Le sue condizioni non erano gravi ma aveva alcuni dolori che hanno richiesto delle ulteriori indagini mediche che si possono effettuare solo in un ambiente ospedaliero.

La pista ciclabile della via Marconi e quella di via 25 aprile

La via Marconi nella sua parte finale verso viale Europa, è stata interessata a una serie di lavori di allargamento della sede stradale, dove poi sono state disegnate le righe segnaletiche delle piste ciclabili. Si tratta di una opera effettuata dalla scossa amministrazione comunale e inaugurata di fretta e furia per utilizzarla come tema elettorale. Mancano però gli attraversamenti pedonali da un lato all’altro della strada, e il lato destinato alle biciclette sembra troppo piccolo per essere una pista ciclopedonale a doppio senso.

È pericolosa, e ha già avuto dei problemi, ma mai quanto è pericolosa l’altra parte della pista ciclabile. Infatti parlando di quella che percorre la via XXV Aprile fino all’ incrocio con via Marconi, dove la pista ciclabile troppo stretta è percorsa da colonnine di ferro che sembrano mettere ancora di più in difficoltà i ciclisti.