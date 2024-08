Legnano. Lite in strada e una ragazza finisce in ospedale, in codice giallo

Letture: 31

Verso mezzogiorno di ieri, a Legnano, una lite fra una donna di 26 anni e uomo di circa 28 anni, non ancora pienamente identificato, si svolta sotto gli occhi di molti passanti in viale Luigi Cadorna, a Legnano. E’ successo non lontano dall’incrocio con il senso unico che porta all’imbocco dell’autostrada. Sono stati molti, quindi, i passanti che hanno visto le botte incassate dalla giovane donna. Alle 12.24 hanno chiamato il Nue 112. Il centrale operativa quindi rinviata forte sul posto una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Legnano e un’ambulanza della Croce Rossa, che ha la sede operativa poco lontano dal punto in cui è avvenuta il fatto.

L’uomo è però fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La giovane ferita è stata medicata sul posto e poi trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano, per ulteriori accertamenti ed esami. Vale sempre la regola che se la prognosi delle lesioni ricevute è maggiore di 20 giorni, le indagini e la denuncia saranno avviate d’i ‘ufficio. Sotto i 20 giorni di prognosi, sarà la vittima, se lo vorrà, a dover presentare la denuncia. Attualmente come quasi sempre in questi casi, le indagini sono sotto riserbo.

