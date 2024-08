Milano: Arrestato 26enne con 40g di cocaina e 8.000 euro in contanti

Letture: 2.546

Ieri pomeriggio, domenica 18 agosto, in viale Renato Serra a Milano, una pattuglia della polizia ha notato, e poi fermato per un controllo, un 26enne marocchino. L’occhio dei poliziotti non aveva sbagliato. Il 26enne aveva addosso 10 g di cocaina già divisi in dosi e pronti per essere spacciati, e di una somma di 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, tipiche delle transazioni illecite.

La scoperta iniziale è stata sufficiente per procedere con l’arresto immediato del giovane, che è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti e per l’identificazione. Tuttavia, l’operazione non si è fermata qui. I poliziotti, sospettando che il fermato potesse nascondere altro materiale illegale, hanno deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione. I poliziotti hanno passato al setaccio la sua abitazione, dove sono stati trovati altri 30 grammi di cocaina e alcune altre mazzette di denaro per un totale di 6000 euro.

Anche questi elementi hanno rafforzato l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre il marocchino è stato arrestato. Attualmente è in carcere in attesa del processo per direttissima.

