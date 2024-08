Rapina al negozio delle cialde

Letture: 29

Rapina al negozio che vende cialde di caffè di via Bosi, a Ossona. Per il momento abbiamo solo delle notizie frammentarie, che devono ancora essere verificate ufficialmente, quindi la notizia rimane in aggiornamento. Si è trattato della classica rapina da tossicodipendente, armato di qualcosa di tagliente, non sappiamo ancora se coltello o taglierino, che in totale crisi di astinenza cercava soldi per andarsi a comprare una dose di eroina. Una tipologia di rapine molto pericolosa, ma comune. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

È successo questa sera, intorno alle 19.15. Un ragazzo che indossava una felpa con cappuccio è entrato nel negozio che vende cialde per il caffè, e ha minacciato la titolare per farsi dare il contenuto della cassa. Da quanto dicono ha ottenuto un biglietto da 20 euro. In quei momenti è arrivato il figlio della vittima e il rapinatore, dopo averlo minacciato, è fuggito verso via Pertini. Il bottino è esiguo ma il rischio è stato enorme. Come successo qualche settimana fa, sempre a Ossona, quando un noto tossicodipendente di Ossona in piena crisi di astinenza ha messo a ferro e fuoco l’intera piazza Litta.

