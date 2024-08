Presi in flagranza con Carte di credito e la borsa sotto la pancia

Letture: 4.108

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cubano di 56 anni e un peruviano di 23 anni con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. È successo martedì 13 agosto, durante un servizio in borghese della Squadra Mobile

Il furto delle carte di credito

Verso le ore 10, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile hanno notato due uomini sospetti in via Gustavo Fara. I due, guardavano intorno e si scambiavano dei cenni d’Intesa. Così I poliziotti hanno deciso di seguirli. All’angolo con via Cardano, il 56enne ha gettato sotto una vettura due carte di credito, che gli agenti hanno prontamente recuperato. Le carte di credito appartenevano a una donna italiana di 76 anni, che aveva subito il furto del portafoglio un’ora prima in un bar di via Melchiorre Gioia. La vittima aveva immediatamente bloccato le carte dopo aver ricevuto avvisi di tentati utilizzi non autorizzati.

Il video del furto in Hotel

Poco dopo, i due uomini sono entrati in un hotel di via Cardano. Osservavano attentamente i clienti e i loro effetti personali. Al bar dell’hotel, il 23enne ha distratto la barista mentre il 56enne, approfittando della confusione, ha rubato una borsa appartenente a una coppia di turisti canadesi, nascondendola sulla pancia, sotto la maglia. I due hanno tentato di lasciare frettolosamente l’hotel, ma sono stati bloccati tempestivamente dagli agenti che avevano visto l’intera scena. La borsa rubata è stata immediatamente restituita alla coppia di turisti, che si era appena accorta del furto.

