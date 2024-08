Letture: 23

Oggi a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un appartamento sito in via Mosca, ove un 28enne, sofferente di disturbi psichiatrici, a seguito della prevista sospensione della terapia farmacologica, in atto da alcuni giorni, era andato in escandescenze, danneggiando suppellettili e mobilio alla presenza dei genitori, rimasti illesi ed allontanatisi dall’abitazione.

Alla vista degli operanti l’uomo si è inizialmente barricato in una camera, indossando un casco ed un giubbotto antiproiettile, armato di un coltello da caccia ed una pistola contenente una sostanza utilizzata principalmente per gli spray al peperoncino, per poi sostare in salotto e tornare a barricarsi in un altra stanza. Sul posto sono giunti tempestivamente il personale delle Aliquote di Primo Intervento ed il militare negoziatore, tuttavia, dopo circa un’ora di colloquio con uno dei primi Carabinieri intervenuti, che è riuscito a stabilire un’interazione con l’uomo, questi ha infine deposto le armi uscendo spontaneamente dall’appartamento, illeso, venendo trasportato da personale del 118 presso l’ospedale San Carlo.

Nessun ferito.

Annunci