Allerta Dengue. Disinfestazione urgente a Bollate e a Novate Milanese

A causa della segnalazione, arrivata al Comune dall’Ats di un caso di virus della febbre di Dengue, tra ieri e oggi si sta procedendo alla disinfestazione urgente dalle zanzare a Bollate. A Novate Milanese,invece, per lo stesso motivo, inizieranno venerdí 16 agosto. Il virus è trasmesso da uomo a uomo attraverso la puntura delle zanzare. Non è ancora chiaro se si tratta di due casi differenti o se è la stessa persona che è passata sia da Bollate sia da Novate.

A Bollate

Nel primo caso, il Comune di Bollate ha iniziato ieri la disinfestazione urgente dalle zanzare in un raggio di 200 metri da piazza Madonna in Campagna, dove per alcune ore era rimasta una persona che poi è risultata ammalata di febbre di Dengue.la vittima della febbre era andato a salutare alcuni amici, era appena arrivato da una delle zone in cui la febbre è endemica. Dal momento che la febbre è trasmissibile con una puntura della zanzara, e l’uomo potrebbe essere stato punto proprio in quelle poche ore passate a Bollate, è stato necessario disinfestare tutta la zona.

A Novate milanese

Oggi si è poi saputo che, sempre su input dell’ATS, che anche a Novate è stata organizzata una disinfestazione urgente dalle zanzare nelle vie adiacenti a via Boccaccio. Avrà luogo, dalle 5 del mattino del 16 agosto fino a tutto il 19 agosto, in 13 vie del comune che si trovano nel raggio di 200 metri dalla via in cui si è fermata la persona risultata positiva al virus.La disinfestazione è un trattamento larvicida e adulticida contro le zanzare, principale vettore del virus, nonché di rimozione dei focolai larvali presenti. Saranno coinvolte sia le aree pubbliche sia quelle private, come terrazze, giardini, balconi e orti e sarà necessaria la collaborazione di tutti i residenti.

