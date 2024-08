Cinisello Balsamo. Sventato Rave Party illegale, 25enne denunciato insieme ad altri 14 Partecipanti

Letture: 2.412

Un rave party illegale con droga, musica e tatuaggi è stato scoperto in un capannone abbandonato di Cinisello Questa notte, un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e della stazione di Cinisello Balsamo ha portato alla denuncia in stato di libertà di 15 persone. L’evento, non autorizzato e potenzialmente pericoloso per la salute e l’incolumità pubblica, si è svolto in un capannone abbandonato situato nella zona industriale di via Pacinotti a Cinisello Balsamo.

Annunci

Il Blitz dei Carabinieri

L’intervento è scattato a seguito di attività informativa che ha permesso ai militari di identificare l’organizzatore dell’evento, un 25enne italiano. Al loro arrivo, i Carabinieri hanno trovato il giovane nei pressi del capannone dismesso, insieme ad altri quattro italiani, tra cui un 19enne in possesso di due dosi di hashish, pari a circa 10 grammi. Quest’ultimo è stato segnalato alle autorità amministrative in pper detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, con conseguente ritiro della patente di guida.

Annunci

All’interno del capannone, i Carabinieri hanno identificato altre 14 persone, tutte italiane, che partecipavano al rave. Questi sono stati deferiti in stato di libertà per invasione di terreni o edifici, un reato che può comportare gravi conseguenze soprattutto quando l’occupazione avviene in condizioni che rappresentano un pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Annunci

Sostanze Stupefacenti e Attrezzature Sequestrate

Nel corso dell’operazione, sono state trovate sostanze stupefacenti in possesso di tre partecipanti, tutti tra i 21 e i 23 anni, che sono stati segnalati alle autorità amministrative per detenzione ad uso personale. Inoltre, uno dei partecipanti, un 22enne italiano, è stato scoperto in possesso di attrezzature per la realizzazione di tatuaggi, anch’esse sequestrate dai militari. All’interno del capannone sono state rinvenute e sequestrate diverse attrezzature utilizzate per la riproduzione e diffusione di musica, insieme a un sistema di illuminazione professionale. I Carabinieri hanno inoltre trovato e sequestrato 2,5 grammi di marijuana suddivisi in cinque dosi, abbandonati sul pavimento del capannone.

Il Pericolo dei Rave Party Non Autorizzati

Sono diversi i rischi legati all’organizzazione e partecipazione a rave party non autorizzati, eventi che spesso si svolgono in luoghi pericolosi e in condizioni che possono mettere a rischio la salute dei partecipanti. I capannoni abbandonati, come quello individuato a Cinisello Balsamo, sono spesso scelti perchè isolati, ma rappresentano ambienti insicuri, privi di misure di sicurezza e di igiene adeguate.

Annunci