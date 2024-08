Tragedia a Bareggio per un incidente sul lavoro mortale: il titolare della Tecnostill perde la vita schiacciato da un Bobcat

Letture: 4.272

Una tragedia si è consumata ieri sera a Bareggio. Luigi Emilio Seleroni, titolare dell’officina Tecnostill, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’uomo, 61 anni, è rimasto incastrato tra la pala e il telaio di un Bobcat, una tipologia di pala meccanica semovente. E’ successo ieri sera, poco dopo le 21.40, nel capannone della Tecnostill, in via Monte Nero al civico 5. Seleroni si trovava nell’officina dell’azienda, che fornisce vari tipi di mezzi elevatori e stava lavorando al bobcat.

Annunci

La chiamata al Nue 112 è stata immediata, è arrivata alle 21.46. La centrale operativa del soccorso ha inviato sul post un’automedica dell’ATT di Milano, un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, i vigili del fuoco e ha avvisato dell’incidente e i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e la ATS della città metropolitana. Per medici e soccorritori è stato subito chiaro che nulla si poteva più fare per aiutare il povero Seleroni. Ai vigili del fuoco è rimasto il compito di liberare il corpo dal mezzo meccanico.

Annunci

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, dei Vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, e dell’Ats di città metropolitana, ma è possibile che la pala fosse alzata, anche di poco, e abbia ceduto all’improvviso, colpendolo a morte.

Annunci