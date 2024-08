Fulmini, tempesta e temporale: panico e incendio a Busto Garolfo

Letture: 1.947

Durante il temporale di ieri pomeriggio, mercoledì 7 agosto, una violenta tempesta di fulmini si è scatenata nella parte ovest della provincia di Milano, causando momenti di paura. A Busto Garolfo un fulmine ha provocato un incendio in una villetta di via San Francesco, al numero civico 65.

Introno alle 17, proprio all’inizio del temporale, un fulmineè entrato dal sottotetto e si è scaricato nell’impianto elettrico. La scarica elettrica, di enorme potenza ha incendiato il sottotetto della casa, causando un forte odore di bruciato e la fuoriuscita di fumo. I residenti delal zona che si affaccia su Piazza Mercato hanno avvertito il boato ravvicinato e sono tutti rimasti senza energia elettrica.

L’ Intervento dei Vigili del Fuoco

La famiglia all’interno della casa colpita dal fulmine ha avuto la prontezza di chiamare subito il nue 112. La centrale operativa ha inviato i vigili del fuoco che sono accorsi immediatamente sul posto con una motopompa e un’autoscala. A supporto è stata inviata anche un’ambulanza, per soccorrere eventuali intossicati dal fumo e possibili feriti, che per fortuna non ci sono stati.

Lo spavento e lo shock è stato però davvero grande. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la casa, scoperchiando alcune tegole per prevenire ulteriori incendi. Grazie all’intervento tempestivo, i danni sono stati contenuti e nessuna persona è rimasta ferita. È fondamentale però rimanere attenti durante i temporali, perchè nonostante sia raro che i fulmini si scarichino sulle case dato che tutti o quasi hanno sia i salvavita sia i parafulmini, qualcosa, come in questo caso, può sempre capitare.

Bisogna dire che la scarica del fulmine è velocissima, e altrettanto velocemente si disperde. Se si prendono le precauzioni che la scienza ci ha insegnato a prendere, la caduta del fulmine resta solo una bruttissima esperienza, pochi danni e si passa qualche tempo con le orecchie che fischiano. a causa del boato.

