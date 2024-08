Novità sul morto di Canegrate. Potrebbe trattarsi di omicidio

Letture: 2.458

E’ iniziata l’autopsia del corpo del marocchino ritrovato senza vita, riverso ai piedi di una panchina nel parco di Canegrate lo scorso 27 luglio. In un primo momento l’uomo pareva essere stato vittima di un malore. Non c’erano, attorno a lui, segni di colluttazione e tantomeno si notavano sul suo corpo delle ferite che potessero far pensare ad un omicidio o ad un altro tipo di morte violenta. L’autopsia invece pone dei dubbi. I patologi hanno notato i segni di un’emorragia al polmone, che è anche la causa della morte.

Non si sa ancora come possa essersi causato una lesione al polmone di dimensioni tali da causare l’emorragia e la morte. Fra le cause che i medici dovranno considerare, oltre ad un possibile trauma toracico, ci sono anche altre possibilità. L’emorragia polmonare può essere infatti causata dall’inalazione della cocaina, del crack e anche della marijuana. Anche durante l’uso di sostanze prodotte illegalmente e senza controllo e usate per il vaping, cioè per le sigarette elettroniche, possono verificarsi casi di emorragia polmonare.

Secondo il Manuale MSD, sito di divulgazione di informazioni sanitarie, “gli agenti per vaping prodotti illegalmente probabilmente contengono altri principi inattivi, alcuni dei quali, come la vitamina E acetato, possono causare lesioni polmonari correlate al vaping.”

Sul caso quindi, le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Legnano sono tutt’altro che concluse. Le autorità giudiziarie stanno però attendendo le conclusioni finali dei medici della patologia legale per decidere se aprire un fascicolo per omicidio. Potrebbe infatti essere un omicidio avvenuto a seguito di altro reato, come lo spaccio di stupefacenti o altre sostanze illegali, o un omicidio dovuto anche ad una colluttazione avvenuta molte ore prima della morte dell’uomo.