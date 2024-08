Milano violenta. 78 enne aggredito e rapinato della Catenina d’oro

Letture: 28

Un uomo di 78 anni è stato aggredito e rapinato lunedì in via Garegnano, in zona Certosa, a Milano. L’anziano è stato sorpreso alle spalle e spinto con violenza contro un muro da uno scippatore che gli ha portato via una catenina d’oro del valore di 3mila euro.

La Dinamica dell’Aggressione

Il 78enne stava tornando a casa quando è stato avvicinato da un uomo, probabilmente dell’ Europa dell’est. L’aggressore lo ha spinto violentemente contro un muro, immobilizzandolo e strappandogli la catenina dal collo prima di fuggire.

La Reazione e le Conseguenze

Nonostante lo spavento, la sorpresa e il colpo subito, il 78enne non ha avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, purtroppo però il ladro era già riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini si stanno sviluppando con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, per identificare l’aggressore e con l’ascolto delle testimonianze.

Un fenomeno criminale

Lo scippo delle catenine d’oro aggredendo e picchiando gli anziani che le indossano sta diventando una grave piaga per Milano, al punto di essere diventato un fenomeno criminale. I colpevoli ovviamente sanno da chi andare per ricettare l’oro, e per questo la tipologia di reato si è diffusa persino più di quella dei furti degli orologi di lusso, con l’aggravante che nel caso di collanine e catenine le vittime sono tutti anziani, con un diminuita capacità e difesa e spesso vengono picchiati e feriti.