Allerta meteo. Arrivano i temporali: attivato il Centro Operativo Comunale a Milano

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un’ allerta meteo di tipo giallo (ordinaria) per temporali, valida dalle ore 12 di domani, mercoledì 7 agosto, fino alla mezzanotte. Finisce, forse il grande caldo, ma inizia un periodo di pericolo per i temporali, spesso violenti. In risposta a questa allerta, il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile di Milano sarà attivo per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e coordinare eventuali interventi in città.

Misure di Sicurezza e Consigli alla Cittadinanza

Durante l’allerta meteo, si invitano tutti i cittadini a prendere alcune precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri:

Evitare i sottopassi e le aree a rischio esondazione : non sostare nelle zone a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

: non sostare nelle zone a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Stare lontani dagli alberi e dalle impalcature : non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi, vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende, che potrebbero rappresentare un pericolo in caso di forti venti o cadute di rami.

: non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi, vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende, che potrebbero rappresentare un pericolo in caso di forti venti o cadute di rami. Prestare attenzione agli eventi all’aperto: prevenire situazioni di pericolo durante eventi all’aperto, che potrebbero essere colpiti da fenomeni meteorologici avversi.

Attivazione del Centro Operativo Comunale

Il COC di Milano, attivato in risposta all’allerta gialla, si occuperà di monitorare costantemente la situazione e di coordinare gli interventi necessari per mitigare i rischi e garantire la sicurezza pubblica. Questo include il monitoraggio dei livelli dei fiumi e l’intervento rapido in caso di esondazioni o altre emergenze legate ai temporali.

Raccomandazioni Finali

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità, di evitare comportamenti rischiosi e di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti, che nel caso di maltempo sono i Vigili del fuoco. Meglio in ogni caso, chiamare il Nue 112. L’allerta temporali rappresenta una misura preventiva importante per proteggere la popolazione e limitare i danni. La collaborazione di tutti è però essenziale per superare in sicurezza questa situazione meteorologica avversa. Per ulteriori aggiornamenti sull’allerta e sulle misure di sicurezza, continuate a seguire le notizie locali.