Tentata violenza sessuale in Via Pisani: arrestato 30enne nigeriano

Letture: 35

Un grave episodio di una tentata violenza sessuale nei confronti di una 20enne. I carabinieri la salvano appena in tempo. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2.40, i Carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Milano stavano transitando in via Vittor Pisani, quando hanno visto la scena di di un’aggressione. Un 30enne nigeriano aveva buttato a terra una ragazza, una 20enne italiana, semisvestita e ci stava sdraiando sopra cercando di immobilizzarla. Sono intervenuti immediatamente, bloccando il nigeriano e liberando la ragazza.

Annunci

Il Racconto della Vittima

Attraverso il loro sistema interno di comunicazioni, mentre i carabinieri bloccavano il nigeriano, la centrale operativa del 112 riceveva la richiesta di un’ambulanza per la giovane donna. Sul posto sono quindi arrivati i soccorritori di Padana emergenza, di Milano, che la hanno medicata e assistitta sul posto, anceh elei ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Annunci

La giovane donna ha raccontato ai militari di aver conosciuto l’uomo qualche ora prima e di aver trascorso la serata con lui, consumando degli stupefacenti. La situazione è poi degenerata all’interno di un garage, dove l’uomo avrebbe tentato di abusare di lei. La ragazza era riuscita a fuggire, ma era stata nuovamente raggiunta dal 30enne poco prima dell’intervento dei Carabinieri. Nell’immediato però la ragazza non ha voluto presentare la querela. Ha 60 giorni di tempo. in ogni caso il 30enne è stato denunciato d’ufficio per tentata violenza sessuale.

Annunci

Il nigeriano è attualmente a piede libero ma dovrà comunque affrontare il processo e la condanna, dal momento che è stato sorpreso in flagranza. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente i dettagli di questa brutta storia.