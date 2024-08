Salvataggio miracoloso: 91 anni cade in casa e la trovano, viva, dopo 48 ore

Letture: 3.030



Un salvataggio davvero miracoloso quello che ha visto, come protagonista, una 91enne milanese. L’anziana donna, che era sola, è stata soccorsa lunedì 5 agosto, al pomeriggio, dai vigili del fuoco nel suo appartamento in viale Troya, al quartiere Giambellino di Milano. Era caduta e non era più riuscita a rialzarsi da terra. Sono passate quasi 48 ore prima che i vicini, intuendo che c’era qualcosa di strano, dessero l’allarme e chiedessero l’intervento delle forze dell’ordine e dei pompieri.

L’Incidente e il salvataggio

L’anziana sarebbe caduta lo scorso sabato, nel suo appartamento. Solo nel pomeriggio di lunedì, però, alcuni vicini di casa preoccupati perchè non l’avevano ancora vista, hanno bussato alla porta, e dato che la donna non veniva ad aprire, hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco sono giunti per primi sul posto, hanno posizionato lascala, alcuni sono saliti al 7 piano, nell’appartamento immediatamente sotto a quello in cui abita la signora e da lì hanno diretto, via radio, le operazioni di salita dei colleghi.

L’autoscala, che già monta la toboga, la speciale barella in plastica utilizzata in questi casi, ha sollevato velocemente il cestello fino all’ottavo piano, e i vigili del fuoco sono entrati dalla finestra del balcone. Hanno subito trovato la signora e aperto la porta ai soccorritori e ai medici del 118. Le condizioni sanitarie in cui si trovava la signora erano pietose, ma era fortunatamente ancora viva,

I vigili del fuoco le hanno applicato la tavola spinale, con delicatezza la hanno caricata sulla taboga e poi la hanno calata dall’ottavo piano. Ad attenderla di sotto c’era un’ambulanza e i soccorritori che la hanno rassicurata e trasferita, in codice giallo, al pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo. Sul posto, per regolare il traffico e delimitare la zona del soccorso, c’era la polizia locale di Milano.





Dopo essere stata affidata alle cure dei medici del 118, l’anziana è stata ricoverata all’ospedale San Carlo in codice giallo. Le sue condizioni sono preoccupanti, soprattutto a causa del lungo periodo trascorso a terra senza poter chiedere aiuto. Milano è una città in cui gli anziani sono spesso soli, fino a tarda età. Capita specialmente alle donne abituate ad essere autonome, una volta che diventano anziane non riescono a rendersi conto del momento in cui hanno bisogno di aiuto.