Rapina 30 Gratta e vinci in un bar di Corbetta, e l’arrestano in flagrante

Tutto per la mania dei Gratta e vinci. Ieri sera, alle 23.30, una donna di 46 anni è entrata al bar del Corso, in corso Garibaldi, a Corbetta. Con destrezza si è appropriata di un pacchetto di 30 Gratta e Vinci da 2 euro, per un valore complessivo di ben 60 euro. La proprietaria , una giovane donna cinese di 31 anni si è accorta del furto e ha tentato di fermarla. Fra le due donne è cosí nata una collutazione, durante la quale la ladra ha colpito la giovane cinese con uno schiaffo. Nel tentativo di liberarsie ha poi dato un morso al braccio.

Le radiomobili dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivate mentre le due donne stavano ancora lottando. La ladra di Gratta e Vinci è stata arrestata. Aveva già alcuni precedenti ed è nota alle forze dell’ordine. è stata quindi accusata di rapina impropria, cioè senza armi.

La 31enne cinese è stata medicata sul posto per una leggera abrasione alla testa, data dallo schiaffo, probabilmente la ladra indossava qualche anello. Non ha voluto, però, essere trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale. Non è dato di sapere se fra i cartoncini c’è ne fosse qualcuno vincente e quindi se poteva valer la pena di finire in prigione per 60 euro.

