I vigili del fuoco salvano un caduto nel canale

Salvataggio in extremis dei vigili del fuoco. Questo pomeriggio, una signora che stava facendo una passeggiata nei pressi di un canale scolmatore, tra Cisliano ed Albairate ha visto il grosso cane in forte difficoltà, dopo essere caduto in acqua. non sappiamo se fosse il suo che era stato preso da un impeto ed era saltato in acqua per cercare il cercare il fresco nell’acqua corrente, senza rendersi conto che, una volta dentro, era difficile risalire le ripide prive di cemento dello scolmatore. Oppure se si trattava di una cane sfuggito al controllo del suo padrone e finito nello scolmatore. Fortunatamente la signora ha chiamato, per farsi aiutare nel recupero, i vigili del fuoco.

Approntando velocemente un sistema di corde annodate e alcune bandelle, i vigili del fuoco ci sono calati nello scolmatore e sono riusciti a recuperare il cagnolino, avvolgendolo in un telo di gomma e issandolo fino a riva. Il cane sta bene. Un po’ scosso per la paura, che fortunatamente gli animali dimenticano presto, e molto bagnato, era felicissimo di essere stato recuperato.

