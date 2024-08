Salvato dai carabinieri di Busto Arsizio con il defibrillatore. Aveva avuto un infarto mentre andava in bicicletta

Letture: 3.001

Un equipaggio delal radiomobile dei carabinieri di Busto Arsizio ha salvato un uomo con il defibrillatore semiautomatico. E’ successo ieri mattina, domenica 4 agosto, poco prima delle 11. Un uomo di 62 anni stava transitando in bicicletta in via Stelvio all’incrocio con corso Italia, non lontano dalla caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio. Alcuni passanti lo hanno visto cadere dalla bicicletta e rimanere a terra svenuto. Gli stessi passanti vedendo un equipaggio della Stazione dei carabinieri che stava transitando li hanno chiamati.

Annunci

I carabinieri hanno immediatamente chiamato il Nue 112, e mntre alcuni effettuavano le prime manovre di soccorso, uno di loro è tornato immediatamente in caserma a prelevare il defibrillatore semiautomatico in loro dotazione. Poi è ritornato velocemente in Viale Stelvio, dove i militari hanno velocemente applicato le placche e utilizzato il defibrillatore.

Annunci

Il cuore ha ricominciato a battere. Quasi subito dopo è arrivata sul posto un’ ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e un’auto medica d dell’AT di Varese che hanno preso in mano la situazione e completato il soccorso, portando poi l’uomo, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio. L’uomo è stato ricoverato ma non è più in pericolo di vita.

Annunci