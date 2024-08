Milano: sospesa la licenza del Bar Samuel per 15 Giorni

Letture: 2544

Un Provvedimento del Questore di Milano contro il Bar Samuel in via Ennio 30-32, l’accusa è di essere teatro di attività illegali e frequentato da individui con precedenti penali.

Annunci

Il Questore di Milano, Bruno Megale, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del Bar Samuel, situato in via Ennio 30-32, nell’ambito delle attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi. Il provvedimento, è stato notificato ieri dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria al titolare dell’esercizio. Il decreto di sospensione segue una serie di controlli effettuati dalla Polizia di Stato che hanno rivelato gravi irregolarità.

Annunci

Troppi clienti con precedenti penali per reati di droga e bilancini al Bar Samuel

Nel giugno scorso, durante un controllo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno identificato nel Bar Samuel due clienti con numerosi precedenti penali, molti dei quali legati a reati di droga. Uno di questi individui è stato sorpreso mentre tentava di nascondere qualcosa nella sua borsa; la successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di 2.800 euro in contanti e di un bilancino di precisione nascosto nel furgone dell’uomo.

Annunci

Anche minorenni che giocano d’azzardo

A luglio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno assistito alla cessione di cocaina tra due clienti in cambio di 30 euro. Nel corso di questo intervento, sono stati identificati altri clienti del bar Samuel, tra cui uno con numerosi precedenti di polizia.

Inoltre, nella ricevitoria del bar, è stato trovato un minorenne che aveva effettuato una giocata vietata ai minori di 18 anni, senza che nessun dipendente gli avesse chiesto l’età.

Annunci

Sempre gli stessi

Il cliente del Bar Samuel coinvolto nella cessione di cocaina, già fermato nel mese di giugno, è stato nuovamente arrestato. Al momento dell’arresto, è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina, un coltello a serramanico con una lama di 5 cm e 30 euro.