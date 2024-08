Vandalismo al Derivatore del canale Villoresi di Cuggiono. Gravi danni ai campi di mais rimasti senz’acqua per colpa degli incivili

Letture: 6233

Vandalismo al Canale Villoresi. Danni ingenti e minacce alla sicurezza stradale dopo l’interruzione dell’acqua per 5 km di canale derivatore causati da una serie di danneggiamenti. Gravi disagi e problemi alle piantagioni di mais, che necessitano di acqua a causa del grande caldo.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha denunciato degli atti vandalici di estrema gravità che hanno colpito il derivatore di Cuggiono nella notte di giovedì 1 agosto. Gli atti, compiuti da ignoti lungo un tratto di circa 5 km tra i Comuni di Buscate, Cuggiono e Inveruno, hanno gravemente danneggiato paratoie e manufatti cruciali per la distribuzione dell’acqua, interrompendo l’erogazione idrica a numerosi utenti proprio nel momento critico per il completamento dei cicli irrigui del mais.

Venerdì 2 agosto, un utente ha segnalato una sospetta mancanza d’acqua, scatenando una serie di verifiche da parte del personale consortile. Durante i controlli, è stata trovata una grossa balla di fieno nel canale diramatore 9 di Cuggiono, che ha causato una significativa fuoriuscita d’acqua che ha raggiunto la SS336 Boffalora-Malpensa, con conseguenti danni alla rete derivata del Canale Villoresi.

Le foto della balla di fieno gettata nel canale Villoresi

La dichiarazione del presidente del consorzio Villoresi, Alessandro Folli

Il Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi, Alessandro Folli, ha espresso profonda preoccupazione: “Si è trattato di un atto sconsiderato rivolto a dei beni consortili fondamentali nel corso della stagione irrigua. Abbiamo sporto denuncia, confidando di poter far luce sulla vicenda, che ha arrecato gravi danni alle aziende agricole del cuggionese oltre ad aver rappresentato una minaccia per la sicurezza stradale, vista la fuoriuscita d’acqua che ha raggiunto la Boffalora-Malpensa. Abbiamo subito avviato la conta dei danni e stiamo già operando per un ripristino il più celere possibile della situazione.”

L’atto vandalico ha messo in grave difficoltà le aziende agricole della zona, le quali contavano sull’erogazione dell’acqua per completare i cicli irrigui delle colture di mais. La deviazione dell’acqua nel ramo di Malvaglio ha lasciato asciutto il ramo di Cuggiono, provocando disagi significativi. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili di questo atto criminale che ha messo a rischio non solo l’agricoltura locale ma anche la sicurezza dei cittadini. Il Consorzio Est Ticino Villoresi sta lavorando alacremente per ripristinare il servizio idrico e limitare i danni subiti.

