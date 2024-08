Come prendersi cura dei propri denti, i consigli utili

Letture: 3

I denti sono una parte importantissima nel nostro corpo e bisogna prendersene cura. La loro è quella di aiutarci a masticare il cibo per sminuzzarlo, prima che venga introdotto nel nostro intestino.

Questa funzione viene assolta per la maggior parte da molari e premolari, mentre incisivi e canini ci aiutano a strappare i pezzi di cibo.

Se non ci si prende cura adeguatamente dei nostri denti si può incappare in diversi tipi di problemi, primi tra tutti le carie. In questo approfondimento vedremo le giuste abitudini da adottare per preservare la salute del dente.

Le abitudini sane per la salute dei denti

La prima importantissima azione da intraprendere per mantenere in salute la nostra bocca è quella di lavare i vostri denti dopo aver mangiato, quindi almeno tre volte al giorno. Grazie allo spazzolino siamo in grado di eliminare la placca batterica dai nostri denti e di togliere eventuali residui di cibo. Forse non saprete che anche la dieta gioca un ruolo fondamentale per la salute del dente, in questo interessante articolo troverete un approfondimento proprio su questo argomento. Per pulire bene i vostri denti.

Consigliamo di scegliere un tipo di spazzolino con la testina medio piccola, che vi permetta di arrivare agevolmente in tutte le zone della vostra bocca. Lo spazzolino andrebbe cambiato di buona norma ogni due mesi per una questione di igiene e di durata delle setole.

Consigliabile anche utilizzare il filo interdentale, perché riesce a raggiungere delle zone che con il solo spazzolino non potete raggiungere. Importante usare anche un dentifricio a base di fluoro perché dona maggiore resistenza allo smalto e aiuta ad eliminare i batteri. Per evitare di sviluppare patologie, è importante limitare il consumo di cibo ricco di zuccheri, che contribuiscono a formare la placca batterica. Inoltre, è opportuno fare ogni tanto delle visite di controllo dal dentista, facendo anche sedute di igiene orale.

Le principali patologie dei denti

Se non si mettono a punto tutte le buone abitudini di cui vi abbiamo parlato, il rischio è quello di incappare in diverse patologie.

Ovviamente la più conosciuta è la carie, che si ha quanto lo smalto del dente viene corroso fino ad arrivare in profondità fino ai nervi. Se non si prende in tempo, la carie infatti continua a camminare arrivando a colpire gli strati più profondi dei nostri denti, portandoci così alla perdita del dente. L’unica cosa che si può fare per prevenirle è avere una buona igiene dentale e rimuoverle non appena si nota la loro presenza.

La gengivite è un’infiammazione molto diffusa che colpisce appunto le gengive che si gonfiano, sanguinano e diventano rosse. Le cause possono essere dovute alla placca batterica dovuta ad un igiene orale poco curata, raramente da infezioni esterne.

L’ascesso è un altro temutissimo problema che si genera a causa di un sovraccarico di pus nei tessuti che circondano il dente. L’ascesso di solito si forma a causa di batteri accumulati che riescono a raggiungere la polpa del dente.

