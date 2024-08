Morto nel Naviglio a Pontevecchio

Letture: 2481

Questa mattina il corpo di un uomo morto è stato avvistato nel Naviglio a Pontevecchio di Magenta. Alle 9: 35 la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata per l’avvistamento di una persona in acqua, a Ponte Vecchio di Magenta, in via Fratelli Pellegatta, all’altezza del numero civico 91. Nella speranza di salvarlo sono state inviate immediatamente sul posto un’ automedica dell’ ATT di Pavia e un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, oltre ai Vigili del fuoco e una radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Una volta sul posto, dopo che la squadra Saf dei Vigili del fuoco aveva recuperato il corpo, i medici presenti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta di un uomo, di circa 70 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità. Attualmente i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso stanno effettuando le indagini per comprendere la dinamica della caduta in acqua e stabilire dove è successa. Nel momento in cui c’erano certi delle identità del povero uomo, dovranno compiere anche triste compito di avvisare i parenti.

