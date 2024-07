Vandali a Parabiago. Danneggiato il defibrillatore di piazza Maggiolini. Ma il Rugby Parabiago lo ripara immediatamente

Letture: 2

In meno di due giorni il rugby Parabiago Cares ha ripristinato e rimesso in opera il defibrillatore pubblico danneggiato dai vandali lo scorso 27 luglio. Il DAE è installato in Piazza Maggiolini ed è dedicato alla memoria di Valerio Antonioni, storico giocatore e allenatore della società Rugby Parabiago, scomparso a soli 58 anni a causa di un malore accusato al campo sportivo Venegoni-Marazzini.

I vandali, in una delle loro scorribande, lo avevano danneggiato e reso inutilizzabile, suscitando l’indignazione dei residenti e in particolare dei membri del Rugby Parabiago, che si sono attivati subito per ripararlo. i defibrillatori pubblici, i DAE, sono infatti una parte integrante del sistema di soccorso, dei veri e propri presidi e hanno un’apparecchiatura in continuo contatto con la centrale operativa del 118. In caso di un malore nei pressi sono attivati da remoto e permettono di intervenire rapidamente in caso di emergenze cardiache.

Non si è trattato quindi solo di un atto di vandalismo. Chi crede di essersi divertito a rompere un bene pubblico ha commesso un reato contro la sicurezza e la salute pubblica. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Legnano sono in corso, e le autorità stanno analizzando le immagini degli impianti di video sorveglianza nel cui raggio di azione potrebbero essere entrati i vandali.

