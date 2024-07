Tragedia a Rho. Morto intossicato dai gas di scarico

Letture: 1552

Questa mattina alle 7:10 una passante, Ii via Olona a Rho ha notato un uomo diverso sul volante all’interno di un’ auto e ha chiamato il 112. La centrale operativa immediatamente inviato sul posto un automedica, un’ambulanza e i vigili del fuoco, che hanno aperto l’auto. Per i soccorritori Però è stato chiaro fin da subito che non c’era più nulla da fare e che l’uomo era morto. I Carabinieri della compagnia di Rho, giunti sul posto insieme ai soccorritori hanno presto trovato i segni di un probabile gesto volontario.

L’uomo, che all’inizio si pensava fosse un 30enne, è già stato identificato. Si tratta di 46enne di cui, date le circostanze, non è ancora non è stata divulgata l’identità. Secondo quanto trapelato la causa della morte sarebbe un’intossicazione da fumi e gas, probabilmente da monossido di carbonio. Il fatto deve essere successo durante la notte perchè sono necessarie parecchie ore prima che il monossido, in quelle condizioni, causi la morte. Le indagini sono appena cominciate, e sarà l’autopsia a stabilire in modo ufficiale le cause del decesso.

