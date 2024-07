27enne arrestato a Varese. Maltrattava i genitori per farsi dare i soldi per la droga

Letture: 3343

La misura di custodia cautelare in carcere è arrivata dopo mesi di violenze e minacce ai genitori. Il giovane era già sottoposto a libertà vigilata, ma non era bastato e per i due anziani la situazione era diventata dolorosissima e insostenibile.

Nel pomeriggio del 26 luglio, i Carabinieri della Stazione di Varese hanno quindi arrestato il 27enne, in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Varese. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica locale, a seguito di gravi indizi di comportamenti maltrattanti e di prevaricazione perpetrati dal giovane nei confronti dei propri genitori, con i quali conviveva.

Il 27enne è accusato di aver compiuto una serie di atti violenti, che hanno avuto inizio almeno dal settembre 2023. Questi includevano minacce, offese e danneggiamenti all’interno dell’abitazione, come il lancio di oggetti, con l’obiettivo di estorcere denaro ai genitori per acquistare sostanze stupefacenti. La situazione era così grave che i genitori, ormai in età avanzata, si vedevano costretti a rifugiarsi in auto durante la notte o a barricarsi nella propria camera da letto per sfuggire alla violenza del figlio.

Hanno richiesto ripetutamente l’intervento dei Carabinieri di Varese, ma il giovane ha continuato a manifestare comportamenti violenti e minacciosi, rendendo necessario un ulteriore inasprimento delle misure restrittive. II carabinieri lo hanno quindi trasferito alla Casa Circondariale di Varese, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.