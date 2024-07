Grave incidente fra Casorezzo e Parabiago

Letture: 2313

Questa notte alle 4.11 la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale sulla strada provinciale 149 ceh da Casorezzo porta a Villa Pia e Villastanza di Parabiago. Un’auto con a bordo 3 giovani ragazzi si è ribaltata nel campo, per delle cause ancora da verificare. Purtroppo uno dei giovani, di soli 23 anni, è morto sul colpo.

Altri due ragazzi di 24 e 22 anni sono rimasti feriti. Uno è in condizioni più gravi, ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, di Rozzano. Del secondo giovane si sono occupati i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, che dopo averlo stabilizzato lo hanno portato al pronto soccorso del policlinico, in codice giallo. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberarli dalle lamiere e a rimetter in sicurezza la strada. Nell’incidente non è stato coinvolto nessun altro veicolo. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati i carabinieri della compagnia di Legnano.

