Trovato morto nell’ incendio della sua auto a Cornaredo

Letture: 5422

Tragica scoperta in un incendio a Cornaredo. Alle 05.00 della mattina del 28 luglio, all’altezza del numero civico 1 di in via Cavour, a Cornaredo, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano intervenuti per spegnere le fiamme che avevano avvolto un’auto hanno fatto una macabra scoperta. Un uomo, poi identificato come Nitu Constantin, un rumeno di 67 anni, era legato con una catena tra un palo della segnaletica stradale e quella che è poi risultata essere la sua auto ed era morto tra le fiamme.

Annunci

Sul posto per le indagini del caso i carabinieri della stazione di Cornaredo, che si occuperanno delle indagini su questa strana morte, insieme ai vigili dl fuoco cui è deputato l’incarico tecnico di stabilire come abbia preso fuoco l’auto. Sin dai primi esami della scena, però, l’ipotesi più plausibile è stata quella di un gesto volontario, anche se il metodo scelto è davvero il peggiore immaginabile. Ovviamente, è impossibile pubblicare delle foto originali di quanto successo.

Annunci