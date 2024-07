Furore in piazza Litta a Ossona. Aggredisce il barista del Red Rats con un coltello e rompe la vetrina. Arrestato

Letture: 5707

Ieri pomeriggio, tra piazza Litta e via Pascolutti, un giovane tossicodipendente molto conosciuto in paese ha scatenato l’inferno. Le prime notizie ricevute da Areu parlavano di 4 feriti, un 53enne e due donne di 82 e 48 anni e poi di un 33enne portato in codice giallo al pronto soccorso in due episodi diversi avvenuti tra le 18.56 e le 19.18.

Annunci

Per quanto lo scoppio di collera violenta dei tossicodipendenti sia davvero spaventosa e rischiosa per chi vi assiste, sono gli effetti che determinano le accuse e sono i giudici che decidono cosa fare. Sto scrivendo prima che l’operazione sia conclusa e che carabinieri scrivano e consegnino il verbale. Quindi posso raccontare solo quanto raccolto dalle tante fonti commentadoli in forza della mia esperienza di vecchia cronista di cronaca nera. Tutto è iniziato verso le 18.30 quando il tossicodipendente 33enne ha iniziato a dare i primi segni di irrequietezza entrando e uscendo dai bar della piazza. Non è nuovo a tentativi di rapina, andati sempre a vuoto, e il suo atteggiamento era preoccupante.

Annunci

Festa della birra a Ossona

In paese c’è la festa della birra, il “Cioca e Baraca”, e gli ubriachi fastidiosi sono diversi, ma in questo caso la situazione era diversa. Qualcuno è andato a chiamare l’assessore alle associazioni, che ha chiamato il 112. La prima chiamata alla centrale operativa è infatti delle 18,56. l’ambulanza con i soccorritori della Croce Bianca di Magenta si è messa in viaggio subito. Purtroppo la radiomobile dei carabinieri era lontana e ci ha messo un pochino ad arrivare. Questo, purtroppo ha dato il tempo al 33enne di portare a termine le idee balzane che cocaina ed eroina fanno nascere nelle teste bucate.

Annunci

Tentata rapina al red Rats?

Infatti è entrato al Red Rats, uno dei bar della piazza, e ha iniziato a minacciare i presenti, specialmente i baristi, probabilmente per farsi dare dei soldi. Una tentata rapina? Forse. Sapremo solo fra qualche ora se il giudice ha deciso di accusarlo di questo reato. Il fatto è però che mentre Ettore, il barista, tentava di buttarlo fuori dal locale, il 33enne ha estratto un coltello e ha tentato di colpirlo. Non ce la fatta e il barista lo ha buttato fuori dal locale. Il 33enne ha quindi preso uno dei cestini di lamiera che si trovano in piazza e lo ha lanciato contro la vetrata del bar infrangendola.

3 feriti

La mamma del titolare, Anna, che ha 82 anni, a quelle scene si è sentita male ed è svenuta. Arrivata sul posto, i soccorritori si sono occupati di lei e dei titolari del bar, Ettore e Marzia, che da quel che mi hanno raccontano erano molto provati da quanto successo. Intanto, in lontananza, si sentivano arrivare le sirene dei carabinieri e prima che si vedessero le luci blu delle ambulanze e delle radiomobili entrare in paese, il 33enne è scappato cercando rifugio nell’angolo di via Pascolutti dove abitano altri tossicodipendenti orami famosi in paese, pensando di nascondersi da loro.

Annunci

I carabinieri, arrivati con due radiomobili, sono andati quindi in via Pascolutti per arrestarlo, e lo hanno trovato mentre tentava di entrare nell’abitazione del suo amico. Era in uno stato di tale agitazione da astinenza che alle 19.18, i carabinieri hanno chiamato a supporto un’altra ambulanza. Impossibile metterlo in macchina e portarlo n caserma. E’ quindi arrivata un’ambulanza della croce azzurra di Buscate che con l’aiuto die carabinieri lo ha caricato e portato, scortato dalle radiomobili, al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice giallo.

“Infameeee”

Dopo che l’avevano ammanettato, il 33enne gridava, a tutti polmoni, “infame” all’indirizzo dell’altro tossicodipendente che non gli aveva, saggiamente, aperto la porta. Attualmente è ancora nel reparto di psichiatria, e si è in attesa dei verbali di conclusione dell’operazione. Tutta la follia è durata circa 20 minuti, ma sono incalcolabili i danni che un personaggio del genere può fare in soli 12 minuti, che sono quelli canonici che possono intercorrere fra la chiamata alla centrale operativa del 112 e l’arrivo dei soccorsi.

Notizia in aggiornamento

A meno che non sia stato chiesto un tso, un trattamento sanitario obbligatorio, sarà difficile che il 33enne resti in carcere oltre le 24 ore. Per quando la situazione sia stata spaventosa, dal punto di vista pratico può essere accusato solo di tentata rapina, aggressione aggravata, danneggiamenti e, forse, resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna di questa accuse prevede un arresto lungo. La notizia è in aggiornamento.