Truffa sventata. Gli impiegati della banca bloccano l’operazione e avvisano i carabinieri

Prontezza e coordinazione tra gli impiegati della banca e le forze dell’ordine salvano una 58enne da una truffa di 25.000 euro a Paderno Dugnano. Giovedí mattina, una 58enne italiana ha presentato una denuncia per un tentativo di truffa alla Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano. La donna ha raccontato di aver ricevuto numerose telefonate da un numero che sembrava appartenere alla Questura di Monza, secondo una verifica effettuata online. L’interlocutore, che si è presentato come Ispettore, ha convinto la donna a recarsi in banca e a trasferire 25.000 euro con la causale “atti giudiziari per causa persa” a favore di un terzo soggetto sconosciuto.

Il falso Ispettore le aveva detto anche che era in corso un tentativo di frode sul suo conto corrente. Per rafforzare l’inganno, la donna ha anche ricevuto un finto SMS che la avvisava del blocco della sua carta di debito a causa di una presunta frode. Seguendo le indicazioni ricevute, la 58enne si è recata in una filiale bancaria in piazza della Resistenza a Paderno Dugnano per effettuare il bonifico.

Tuttavia, gli impiegati della banca, insospettiti dalla causale e dall’urgenza della richiesta, ha intuito che la donna stava per cadere vittima di una truffa. Gli impiegati, con prontezza e professionalità, hanno bloccato l’operazione e allertato i Carabinieri. Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, prendendo in carico la situazione e rassicurando la signora.

Attualmente, sono in corso indagini per identificare i responsabili della tentata truffa e ricostruire completamente l’accaduto. L’intervento tempestivo del personale bancario e la collaborazione con le forze dell’ordine hanno evitato una significativa perdita economica per la vittima. Questo episodio sottolinea l’importanza di verificare sempre l’identità di chi ci contatta per questioni finanziarie e di essere cauti di fronte a richieste sospette di denaro.