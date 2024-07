Cenegrate. Ritrovato un cadavere al parco di via Marconi

Letture: 2000

La scorsa notte, intorno alle 4, dei passanti hanno avvistato nel parco di via Marconi, a Canegrate, il cadavere di un uomo, a terra, ai piedi di una panchina. Pensando si fosse sentito male si sono avvicinati e hanno scoperto che era morto. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i carabinieri e un’auto medica per l’accertamento della morte, che è avvenuto sul posto.

I carabinieri hanno identificato quasi subito l’uomo. Si tratta di un tunisino di 38 anni. Sul corpo non c’erano ferite in grado di provocare la morte, quindi secondo quanto dicono gli investigatori, è rimasto vittima di un malore. Ulteriori esami, che saranno effettuati intanto che si rintracceranno i parenti per la riconsegna della salma potranno confermare il decesso per malore. Una triste storia e un triste ritrovamento.

