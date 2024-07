Oggi l’inaugurazione del distaccamento dei vigili del fuoco volontari. Peschiera Borromeo ha il suo nuovo centro per le emergenze.

Letture: 3099

Alla presenza del capo dei nazionale dei vigili del fuoco Carlo dall’Oppio, del neo sindaco di Peschiera Borromeo Andrea Coden e delle autorità civili e militari della zona, questa mattina è stato inaugurato il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Peschiera Borromeo. Si trova in via Carducci, nello stesso edificio in cui hanno sede la polizia locale e la Protezione Civile. In questo modo edificio comunale di via Carducci diventa un vero e proprio cento per le emergenze.

A fare gli onori di casa in occasione del taglio del nastro è il comandante provinciale e vigili di fuoco di Milano Nicola Micele.” Andiamo ad apporre un sigillo istituzionale su un distaccamento già operativo dal febbraio 2023. La sua presenza è garanzia di presidio di sicurezza per la popolazione che si trova in un territorio complesso”. Sono le parole del Comandante Provinciale e si riferiscono a come Peschiera Borromeo includa nel suo territorio diversi scenari di possibile pericolo che hanno necessità di squadre con specializzazioni diversificate.

Le foto

Sono onorato di annunciare l’inaugurazione del nuovo distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco Peschiera Borromeo. Questo è un importante traguardo che rappresenta un passo avanti fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e di tutto il territorio limitrofo, potenziando il presidio e le azioni di monitoraggio e prevenzione. La caserma garantirà interventi più rapidi ed efficienti a maggior protezione delle persone e dei nostri luoghi.

Un ringraziamento speciale va ai nostri Vigili del Fuoco volontari, la cui dedizione impegno sono la vera forza di questo servizio che va a integrare servizi per la sicurezza cittadina già esistenti con un distaccamento dei Vigili del Fuoco e segno della nostra unità del nostro impegno reciproco nella protezione e nella Sicurezza.” è il commento del sindaco Andrea Coden.

La necessità di una nuova sede e di migliori servizi di supporto del distaccamento di Peschiera Borromeo è testimoniata dai 277 interventi di soccorso tecnico urgente effettuati nei primi dieci mesi del 2023 e dai 234 interventi dei primi sei mesi del 2024. Istituendolo, il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha sicuramente effettuato un’ottima scelta strategica. “I vigili del fuoco permanenti e volontari si integrano perfettamente in un sistema di soccorso che deve affrontare quotidianamente una frontiera di rischio sempre più complessa, non ultima quella legata agli effetti del cambiamento climatico” ha aggiunto il comandante Miceli commentando la cerimonia.

